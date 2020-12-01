За обман дольщиков задержан директор ООО "Пенобетон-Орел"

Проходящего по делу о мошенничестве директора стройфирмы задержали

Под Орлом задержан генеральный директор фирмы ООО "Пенобетон-Орел" Олег Шаталов по подозрению в обмане участников долевого строительства. По версии следствия, подозреваемый похитил несколько миллионов рублей.

Как уже рассказывала читателям "КП", в регионе строительство очередного многоквартирного жилого дома послужило причиной для уголовного разбирательства. . По данным следствия, с 2014 по 2017 год с жителями поселка Змиевка Свердловского района были заключены договора о приобретении жилья в строящемся доме. Люди заплатили деньги, общая сумма превысила 5 миллионов рублей. Но своих квартир дольщики так и не увидели, дом по сей день не достроен.

Уголовное дело в отношении Шаталова возбуждено по 4 части статьи 159 УК РФ "Мошенничество", накануне вечером подозреваемого задержали.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

На контроль взяла дело и прокуратура области. Расследование продолжается, мы следим за его ходом.