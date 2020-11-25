В Орловской области директор фирмы похитил у дольщиков несколько миллионов рублей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области строительство многоквартирного жилого дома послужило причиной для уголовного разбирательства. По версии следствия, директор строительной организации обманул вложившихся в долевое строительство людей на несколько миллионов рублей.

По данным следкома, с 2014 по 2017 год с жителями поселка Змиевка Свердловского района были заключены договора о приобретении жилья в строящемся доме. Люди заплатили деньги, общая сумма превысила 5 миллионов рублей. Однако своих квартир они так и не увидели. Дом по сей день не достроен.

- Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Пенобетон-Орел". По данным следствия денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. Его действиями причинен значительный материальный ущерб участникам долевого строительства, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время следователи устанавливают все детали дела.

Уголовное дело следственным комитетом возбуждено по 4 части статьи 159 УК РФ: "Мошенничество".