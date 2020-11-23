В Орле завели уголовное дело на водителя, учинившего ДТП с четырьмя погибшими

Автомобиль превратился в груду искареженного металла Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Орловской области ДТП с четырьмя погибшими обернулось уголовным делом для водителя, учинившего аварию. Мужчина на "Опеле" вылетел на встречную полосу и врезался в "Рено".

Действительно жуткая авария произошла вечером в минувшую пятницу, 20 ноября. Как уже рассказывала читателям "Комсомолка", на дороге "Орел-Новосиль" на встречную полосу на высокой скорости выехала легковая иномарка "Опель Инсигниа," за рулем которой был 33-летний водитель. По своей полосе в этот момент ехала другая легковушка марки "Рено Логан". Автомобили не разъехались. Столкновение было такой силы, что машины превратились в груды искареженного металла.

Людей пришлось извлекать из разбитой машины Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Шансов выжить не оказалось у 43-летнего водителя "Рено". Погибли на месте ДТП и две женщины-пассажира "Рено" 40 и 33 лет, а также 11-летняя девочка. Еще одного ребенка, 9-летнюю девочку, с травмами увезли и госпитализировали в реанимацию научно-клинического медицинского центра им. Круглой. Сам водитель "Опеля" в аварии не пострадал.

- В настоящее время в отношении водителя автомобиля "Опель" следственным отделом ОМВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Суд уже избрал для лихача меру пресечения: дожидаться окончания следствия он будет под домашним арестом.