Федеральный оперштаб обновил данные о распространении коронавирусной инфекции по регионам России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 30 декабря 2020 года.За последние сутки коронавирус диагностирован еще у 177 жителей региона. Орловская область переступила очередной моральный порог по зараженным накануне, на сегоднящний день суммарное число заболевших составляет 21 191.Выписано по выздоровлению за прошедший день 182 пациента: это люди, у которых повторный тест на COVID-19 оказался отрицательным. За все время наблюдения статус излечившихся получили 19 197 жителей Орловской области.Которые день подряд сообщается о новых смертельных исходах коронавируса. Судя по статистическим данным федерального оперативного штаба еще 3 человека ушли из жизни, у всех был диагностирован COVID-19. Пандемия унесла жизни 266 орловцев.Коэффициент распространения коронавируса на Орловщине на сегодняшний день составляет 0,99. Число заражений на 100 тысяч человек 2835,9, количество смертельных случаев на 100 тысяч человек населения - 35,6.Напомним, все ограничительные меры по коронавирусу в регионе продлены на январь 2021 года. Это значит, что еще минимум месяц не будет никаких массовых мероприятий, в том числе и на Новый год, а все жители обязаны носить средства защиты дыхания в общественных местах. Нарушителям грозят штрафы.