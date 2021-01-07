Оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса в регионах России и его последствиях. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 7 января 2020 года.За сутки в регионе тест на COVID-19 оказался положительным еще у 172 человек. Орловщина переступила порог в 22,5 тысячи заболевших, на сегодняшний день общее число заразившихся - 22 581.Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 119 пациентов. Пройден порог в 20 тысяч победивших болезнь, суммарное число орловцев, получивших официальных статус выздоровевших, составляет 20 111.К сожалению, вновь сообщается о смертельных случаях. Ушло из жизни еще 2 жителя Орловской области, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. За все месяцы пандемии умерло 284 человека, переносившие COVID-19.Коэффициент распространения коронавируса на сегодняшний день составляет 0,99. Количество случаев заражения инфекцией на сто тысяч человек населения - 3021,9. Количество смертельных исходов COVID-19 на сто тысяч человек населения - 38,0.Напомним, в регионе продолжают действовать принятые в связи с угрозой распространения болезни ограничения: массовые мероприятия отменены, введен масочный режим, действует требование о соблюдении социальной дистанции в общественных местах. С ограничениями открыты кафе и рестораны. Приостановлено оказание гражданам услуг общественного питания с 23:00 до 06:00, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов. Пока что ограничения продлены до 31 января 2021 года, но, учитывая ситуацию, резонно предположить об их дальнейшем продлении.Мы следим за развитием ситуации.