Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орловской области ввели в эксплуатацию участок трассы «Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря» длиной более четырех километров. Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Дорожники не ограничились заменой покрытия. Проблемные места они перестроили полностью: сняли старое полотно, заново отсыпали песчаный слой, а там, где раньше появлялись просадки, добавили два слоя щебня. Сверху уложили два слоя дорожной одежды, что должно сделать покрытие более долговечным.

Привели в порядок и инфраструктуру вдоль трассы: отремонтировали водопропускные трубы, восстановили обочины, съезды и примыкания, обновили остановочный павильон. На участке появилось 34 новых дорожных знака и более 12 километров свежей разметки. Теперь ездить по этой дороге удобнее школьным автобусам, скорой помощи, туристам и обычным водителям. Гарантия на полотно составляет восемь лет.