Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловщины за прошедшие сутки дежурными средствами ПВО России было перехвачено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона уточнил, что во время атаки ВСУ никто не пострадал, инфраструктура области так же не повреждена. В настоящее время на местах падений осколков БПЛА проводятся проверки сотрудниками МЧС России и правоохранительными органами.

Как сообщает Минобороны России, только за прошедшую ночь над территорией страны ПВО сбили 1 246 украинских беспилотников самолетного типа. Беспилотники уничтожали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, а кроме того республик Крым и Башкортостан.