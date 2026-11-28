Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Сотрудники чрезвычайного ведомства провели для орловских школьников занятие о безопасности на водоемах во время ледостава. Встреча прошла в модельной библиотеке имени Еремина, куда пришли ученики школы № 5 Орла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Специалисты отметили, что с приходом холодов водоемы покрываются льдом, но он не всегда достигает безопасной толщины и может легко разрушиться. В группе риска в первую очередь дети, которые выходят на лед и пренебрегают правилами. До 15 декабря в области проходит профилактическая акция «Безопасный лед». Школьникам объяснили, что первый лед еще недостаточно прочный и выходить на него нельзя.

Сотрудники ведомства показали ребятам спасательное снаряжение – конец Александрова, спасательный круг и жилет – и рассказали, как ими пользоваться. Дети узнали, что помочь вылезти из полыньи можно и подручными средствами: длинной палкой, ремнем или шарфом. Каждый попробовал спасти условно пострадавшего и оказать первую помощь. В конце встречи ребятам напомнили номера экстренных служб и раздали памятки.