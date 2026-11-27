Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Житель Глазуновского района признан судом виновным в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Известно, что вечером 18 мая этого года мужчина пил спиртное со знакомым в лесу возле поселка Веселый. При этом между мужчинами давно складывались конфликтные отношения. Во время посиделок они вновь поссорились, после один из мужчин облил второго бензином и поджег. От полученных травм мужчина умер на месте.

Суд назначил орловцу 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно ему ограничили свободу на 1 год.