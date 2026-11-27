Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Наталия Балашова вновь займет должность уполномоченного по правам человека в Орловской области. Такое решение поддержали парламентарии на четвертом заседании областного Совета народных депутатов.

Наталия Балашова назначена с 28 декабря 2026 года на пятилетний срок полномочий. Она родилась 28 июня 1960 года в Днепродзержинске, обучалась в Днепропетровской средней специальной школе милиции.

В 1982 году по распределению прибыла в Орловскую область для дальнейшего прохождения службы. Окончила Высшую юридическую заочную школу милиции и Академию управления МВД России, получила ученую степень кандидата юридических наук. С 1980 года несла службу в органах внутренних дел, с 2006 года возглавляла управление Федеральной миграционной службы по Орловской области, с 2016 по декабрь 2021 года — управление по вопросам миграции. С 2021 года является уполномоченным по правам человека в Орловской области.