Фото: департамент сельского хозяйства Орловской области

За девять месяцев 2026 года в Орловской области произвели 257 тонн товарной рыбы. Вопрос о развитии аквакультуры в регионе обсуждали на выездном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии областного Совета в Кромском районе.

Участники заседания рассмотрели текущее состояние и перспективы товарного рыбоводства, его госрегулирование, реализацию новых инвестпроектов и грантовую поддержку фермеров. Для сравнения, в 2025 году рыбоводные хозяйства региона произвели 391 тонну товарной рыбы. В том числе 270 тонн карпа, 40 тонн форели, 34 тонны толстолобика, 22 тонны амура, 15 тонн прочей карповой рыбы, 8 тонн судака и 2 тонны осетра.

В Орловской области аквакультурой занимаются 33 рыбоводных хозяйства, включая 28 крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Четыре хозяйства выращивают рыбопосадочный материал и ежегодно производят 132 тонны молоди. Фермеры из Кромского, Малоархангельского, Ливенского, Залегощенского районов и Орловского муниципального округа на конкурсной основе получили 6 грантов на выращивание осетра, форели, толстолобика и карпа.