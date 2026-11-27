Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Более ста юных жителей Орловской области получили первые паспорта гражданина России. Торжества прошли в рамках всероссийской программы «Мы – граждане России» в 16 муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В Орле церемония состоялась в Штабе общественной поддержки. Почетными гостями стали заместитель начальника отдела по вопросам миграции городского управления полиции, член Общественного совета Елена Егурнова и представители депутатского корпуса. Главными героями праздника стали юные активисты Движения Первых. Кроме главного документа, ребята получили из рук гостей персональный экземпляр Конституции России, брендированную обложку для паспорта и значок. День дополнил творческий номер.

Церемонии прошли и в других муниципалитетах. Их площадками стали территориальные органы полиции на районном уровне, администрации и крупные библиотеки. Организаторы уверены, что созданная атмосфера сделает важное для каждого юного гражданина событие еще более запоминающимся.