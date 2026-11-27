Фото: пресс-служба администрации Орла

Накануне Дня матери в Орле провели встречу «Мамины секреты красоты». Гостями стали мамы и жены участников специальной военной операции. В этот день они отложили привычные заботы о близких и уделили время себе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Для женщин подготовили комплекс бьюти-процедур. Мастера сделали участницам стрижки, укладки, окрашивание волос, маникюр и уходовые процедуры.

Организовал встречу отдел профессионального обучения кадрового центра при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» и управления соцподдержки населения, опеки и попечительства администрации Орла. Как отметили в управлении, домой женщины ушли с новыми прическами, ухоженными руками и хорошим настроением.