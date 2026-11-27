Фото: департамент образования Орловской области

Учитель истории и обществознания лицея № 1 Орла Татьяна Марковская вошла в десятку лучших на всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России – 2026». Об этом сообщает Департамент образования Орловской области.

После конкурсных уроков в Екатеринбурге определили призеров. Урок истории Татьяны Марковской по теме «Наука, образование, воспитание: школа здравомыслия» не оставил равнодушным жюри и восьмиклассников.

Финалисты продолжат борьбу за звание абсолютного победителя. 27 ноября состоится завершающее конкурсное мероприятие – творческая импровизация «Культура здоровья».