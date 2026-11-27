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Орловскому муниципальному округу на капитальный ремонт дорожной сети в 2027 году выделено более 112 миллионов рублей. Вопрос о реализации мероприятий по капремонту автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети местного значения обсуждался на совещании с главами муниципальных образований.

Глава округа Александр Черных сообщил, что в 2026 году на ремонт дорог в муниципалитете предусмотрено около 172 миллионов рублей. Из них порядка 149 миллионов – из дорожного фонда области, 23 миллиона – из местной казны. Сейчас завершен капремонт двух объектов искусственного электроосвещения в деревне Киреевке и поселке Стрелецкий общей протяженностью 3,5 километра.

С привлечением средств дорожного фонда реализованы 10 объектов улично-дорожной сети протяженностью 9,43 километра. В рамках нацпроекта отремонтировали участок трассы «Калуга – Перемышль – Белев – Орел – деревня Тайное – железнодорожный переезд» протяженностью 2,8 километра. Завершены и приняты работы по двум объектам, которые планировали сдать в 2027 году.

В 2027 году запланирован капремонт улично-дорожной сети в деревне Некрасовка, дороги в поселке Куликовский, улиц в поселке Живописцев и селе Плещеево, а также участка протяженностью 2,4 километра в сторону деревни Спицино.