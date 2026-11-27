Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

В Орловском районном отделе судебных приставов предотвратили пронос травматического пистолета. Инцидент произошел при пропуске посетителей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Лейтенант внутренней службы Евгений Ильичев, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, обратил внимание на одного из посетителей. При досмотре у гражданина выявили травматический пистолет.

Грамотные и своевременные действия сотрудника позволили не допустить нарушения установленного порядка. Это обеспечило безопасность работников и посетителей учреждения.