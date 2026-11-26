Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Свердловском районе Орловской области прошла проверка готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Ее составной частью стала командно-штабная тренировка. На ней оценивали работу органов управления и ведомств по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Перед учениями в районной администрации прошло совещание. Участники доложили о готовности района и представили штаб руководства. Затем состоялся смотр служб экстренного реагирования: проверяли знания для аварийно-спасательных работ, снаряжение и оборудование. Погода оказалась близкой к вводным: регион вторые сутки находился во власти циклона с обильным снегом. Поэтому часть бригад после смотра отправилась на реальные происшествия – устранять отключения электроэнергии и чистить дороги.

По первой вводной в поселке Змиевка в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа с возгоранием и обрушением конструкций подъезда. Пожарные обнаружили под завалами одного человека без сознания и передали его врачам, затем нашли еще двоих. После этого отработали тушение и другие аварийно-спасательные работы. По другим вводным экстренные службы восстанавливали электроснабжение и газоснабжение, расчищали дороги от снежных заносов и развертывали пункты временного размещения.

Всего в учениях участвовали 116 человек на 28 единицах техники.