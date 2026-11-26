Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

В Орле прошли чемпионат и первенство Орловской области по вольной борьбе. Турнир принимал спортивный центр ГРИНН. За награды два дня боролись около 200 спортсменов из Орла, Мценска, Новосиля и Покровского. Об этом сообщил Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

На ковер выходили представители разных возрастных категорий. Они показали высокий уровень технической подготовки, волю к победе и спортивное мастерство. Большую часть наград завоевали представители Орла.

По итогам соревнований сформируют сборную команду региона. Она примет участие в окружных состязаниях.