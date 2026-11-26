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Житель Орла чуть не лишился более 7,8 миллиона рублей из-за мошенников. Двоих жителей Воронежской области, один из которых несовершеннолетний, признали виновными в покушении на мошенничество, совершенном организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Как стало известно, мошенники действовали вместе с другими участниками группы. Они обманом склоняли орловца передать им деньги. Мужчина вовремя обратился в правоохранительные органы и в рамках оперативного мероприятия сообщил воронежцам о готовности передать деньги.

31 марта этого года мужчины приехали к орловцу за миллионами, где их и задержали полицейские.

Суд назначил преступникам лишение свободы условно на сроки 2 и 3 года с испытательным сроком соответственно 2 и 3 года. В отношении остальных участников группы уголовное дело расследует полиция.