Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 25 ноября 40-летний водитель «ПАЗ 32053» ехал по трассе «Орел-Знаменское» со стороны села Знаменское в направлении Орла. Около десяти часов утра в районе 24 километра трассы автобус съехал с дороги, а после опрокинулся.

В аварии пострадали два человека. 73-летняя пассажирка автобуса была осмотрена медиками и отпушена на лечение домой. Еще одна пострадавшая – 40-летняя пассажирка была госпитализирована.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшестви. В трех ДТП пострадали пять человек. Двое из пострадавших погибли.