Фото: Елена Зябкина

В 2027 году в Должанском районе Орловской области отремонтируют еще два участка автодороги «Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое». Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По его словам, дорога стоит на балансе профильного учреждения. В этом году на ней сделали 6 километров, а на следующий год приведут в порядок еще два участка. Содержание трассы обеспечивает дорожная служба. В 2026 году там выполнили планировку грунтовых обочин автогрейдером, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и нанесли разметку.

Работы по поддержанию дороги в нормативном состоянии продолжат в рамках лимитов бюджетных обязательств на 2027 год. Окончательные перечни видов и объемов работ запланируют по результатам весеннего осмотра дорог. Глава региона отметил, что средства будут направлять на достойное обеспечение деятельности этого объекта.