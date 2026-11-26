Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле прошел региональный фестиваль «Малыш – ГТО: Старт к победам!». Он объединил самых юных любителей спорта. Состязания прошли на базе училища олимпийского резерва. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

В соревнованиях участвовали 25 команд, 19 из которых представляли детские сады Орла. Всего на старт вышли 100 дошколят. Ребята попробовали силы в испытаниях комплекса ГТО: беге на 30 метров, наклоне вперед из положения стоя и прыжке в длину с места.

По итогам командного зачета первое место занял детский сад № 91, второе – № 81, третье – № 79. Все участники получили сертификаты и памятные подарки. За каждым результатом стоят регулярные тренировки и работа педагогов. Инструктор по физической культуре детского сада № 81 Елена Ступаева рассказала, что подготовка началась еще в сентябре. По ее словам, в саду уделяют большое внимание физическому воспитанию, поэтому выбрать участников было непросто. В итоге четверо юных спортсменов показали отличный результат. С 2019 года воспитанники сада ежегодно становятся финалистами городских соревнований.