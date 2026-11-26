Медицинский центр ООКБ в Орле готов на 87% Фото: Елена Зябкина.

Здание многопрофильного медцентра областной клинической больницы в Орле готово на 87%. Оставшиеся работы и закупленное оборудование требуют нового генподрядчика. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.

По его словам, решение о расторжении контракта давалось непросто: была надежда справиться силами прежнего подрядчика. Сейчас осталось доделать не так много. До 15 декабря предстоит разместить новые торги, а перед этим – актуализировать сметную стоимость и определить техническое задание. В начале января при наличии заявок можно заключать контракт.

Глава области отметил, что предстоит провести еще ряд внутренних экспертиз, потому что объем выполненных работ большой. При этом пока не принято работ на 600 миллионов рублей. В следующем году, по словам губернатора, объект сдадут.