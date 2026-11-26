Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 25 ноября 33-летний водитель «Лады Гранта» ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Москвы в направлении Белгорода. Около четырех часов дня в районе 383 километра водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «SITRAK C7H» с полуприцепом под управлением 38-летнего водителя.

Водитель и 28-летняя пассажирка «Лада Гранта» от полученных травм погибли на месте аварии до прибытия скорой медицинской помощи.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествий. В трех ДТП пострадали пять человек. Двое из пострадавших погибли.