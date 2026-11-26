Орловская область вошла в десятку по урожайности зерна и масличных культур Фото: Елена Зябкина.

Орловская область вошла в десятку лучших регионов страны по урожайности основных сельхозкультур в зерновой и масличной группах. Об этом на ежегодной пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Клычков.

По его словам, аграрная сфера остается важной составляющей. По итогам уборочной кампании регион выходит на показатель более 5 миллионов тонн зерна. Кроме того, глава региона отметил рост индекса промышленного производства: в 2024 году он составил 161%, в 2025 году – 167%, за январь-сентябрь 2026 года – около 160%.

Также Орловская область сохраняет статус второго в Центральном федеральном округе региона по количеству студентов к доле проживающих жителей. Сейчас идет подготовка к запуску студенческого кампуса – многопрофильного образовательного центра государственного университета имени Тургенева. В сентябре его откроют, и регион должен быть готов как к приему студентов, так и к повышению качества знаний.