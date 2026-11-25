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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Орловской области выросла на 42,6% по сравнению с предыдущей неделей. За прошедшую неделю зарегистрировали около 5,2 тысячи случаев. Показатель составил 76,3 на 10 тысяч населения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Среди заболевших доля детей до 14 лет составила 51,1%. В структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжаются SARS-CoV-2 и вирусы не гриппозной этиологии – риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, аденовирусы. Также отмечены находки вируса гриппа А.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным и доступным средством защиты от гриппа и его осложнений остается вакцинация. В области продолжается прививочная кампания. Бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы. На текущий период привито более 214 тысяч человек – 31% от численности населения области.