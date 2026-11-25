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В 2027 году Орловская область планирует уменьшить объем государственного долга на два миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Клычков.

По его словам, согласно проекту областного бюджета на 2027 год, на 1 января 2028 года госдолг прогнозируется в размере 14,7 миллиарда рублей. Это 35,2% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. Объем долга будет меняться по мере погашения задолженности по графикам соглашений о бюджетных кредитах, а также с привлечением казначейского инфраструктурного кредита на модернизацию коммунальной инфраструктуры Орла.

Сейчас в структуре долга нет коммерческих кредитов – только бюджетные займы с низкой ставкой, вплоть до 1% годовых. Это стала результатом долгой многолетней работы: в 2017 году уровень областного долга составлял 106% от объема бюджета, а обслуживание обходилось в миллиард рублей ежегодно. По итогам 2026 года регион готов предъявить к списанию еще 2 миллиарда рублей. Это важнейший вопрос, потому что он дает большую финансовую свободу для дальнейшей работы.