Фото: департамент дорожного хозяйства и строительства Орловской области

Строительство аэропорта «Южный» в Орле планируют завершить в 2028 году. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Клычков.

По его словам, работы приостановили в этом году, потому что подрядчик уже в феврале выполнил весь запланированный на 2026 год объем. При этом он потратил сверх предусмотренного более 160 миллионов рублей собственных средств. Сейчас есть договоренность с федеральным центром о переброске на орловский аэропорт с других объектов 80 миллионов рублей.

Кроме того, регион выиграл суд, связанный с недобросовестными действиями предыдущего подрядчика. У саморегулируемой организации отсудили гарантированный платеж – порядка 200 миллионов рублей. По словам главы региона, в следующем году по результатам экспертиз скорректируют проектную документацию и продолжат работу. В текущих условиях ускорять темпы нет смысла, разумнее двигаться в плановом режиме. Срок сдачи аэропорта остается прежним – 2028 год.