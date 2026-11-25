Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 24 ноября 65-летний водитель «ВАЗ 111130-22» ехал по трассе «Болхов-Мценск-Новосиль». Около десяти часов утра в районе 90 километра водитель не справился с управлением, съехал с дороги, а после перевернулся.

В аварии пострадала 64-летняя пассажирка отечественной легковушки. Женщину осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 17 дрожно-транспортных происшествий. В 12 ДТП пострадали два человека.