На площади Ленина в Орле откроется новогодняя ярмарка Фото: Елена Зябкина.

На площади Ленина в Орле идет установка 20 ярмарочных домиков-шале. Совсем скоро здесь можно будет попробовать праздничные угощения, выбрать подарки и сувениры ручной работы. Об этом сообщает администрация Орла.

12 домиков отведут под общественное питание, еще 8 займут орловские ремесленники. Кроме того, на аллее перед входом в городской парк разместят фудтраки. Гости смогут попробовать блинчики с разными начинками, пироги, пельмени во фритюре, шашлык и овощи на гриле. Сладкоежкам предложат карамелизированные яблоки, жареные каштаны, чуррос, имбирные пряники и традиционные орловские калачи. Согреться можно будет горячим шоколадом, глинтвейном или пуншем, а для любителей прохладного приготовят авторские лимонады.

В подарок можно будет выбрать елочные игрушки, посуду, свечи, статуэтки и украшения ручной работы от орловских мастеров. Работа ярмарки начнется 4 декабря.