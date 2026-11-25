Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловском противотуберкулезном диспансере прошло пожарно-тактическое учение. Специалисты оценили готовность подразделений и персонала медучреждения к возможному возгоранию. Кроме того, они отработали совместные действия в обстановке, близкой к реальной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожары в лечебных заведениях сложны. Из-за большой горючей загрузки кабинетов огонь может разрастись до крупных размеров. Для ликвидации тогда потребуется дополнительное привлечение сил. Сначала пожарные изучили устройство противопожарной защиты на территории диспансера, пути эвакуации, работу системы электроснабжения и расположение гидрантов.

По замыслу учений, пожар возник в актовом зале на втором этаже из-за аварийного режима работы электрооборудования. Огонь распространился по мебели на смежные помещения. Возникла угроза жизни людей. Персонал сообщил о происшествии, провел эвакуацию и приступил к тушению первичными средствами. К диспансеру направили подразделения по повышенному номеру сложности. В ходе разведки газодымозащитники обнаружили на первом и втором этажах шесть человек и вывели их из здания. Условный пожар ликвидировали. В учениях участвовали 20 человек личного состава на семи единицах техники.