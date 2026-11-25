Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Проект «Верносело», который реализуется в Должанском районе, вошел в число лучших муниципальных практик России. Итоги подвели на форуме «Большие решения малой Родины». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Глава региона Клычков отметил, что за проектом стоит Анатолий Якунин — идейный вдохновитель и человек, который работает на всех уровнях. В Кривцово-Плоте сейчас ремонтируют школу, созданы условия для отдыха, работы и спорта. Вместе с оператором жилищного развития там построили дом для переехавшей многодетной семьи.

По словам губернатора, такое развитие сельской местности дает право говорить, что Орловская область стала истоком преобразований в возрождении села. Кривцово-Плота стало первым российским верноселом. В селе появились рабочие места, приведена в порядок коммунальная инфраструктура, улучшаются дороги, сохранена школа, есть бесплатные занятия спортом и творчеством, зоны отдыха и высокоскоростной интернет. Для семей с пятью детьми и больше бесплатно строят дома, создан кооператив, планируются перерабатывающие производства.