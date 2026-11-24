Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершили расследование уголовного дела о хулиганстве. Обвиняемый – орловец, которому на момент событий еще не исполнилось 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По данным следствия, утром 21 апреля этого года юноша находился в общественном месте возле здания автодорожного техникума в поселке Стрелецкий. При себе у него был пистолет для игры в страйкбол, который он использовал как оружие. Без какого-либо повода молодой человек произвел несколько выстрелов в двоих знакомых студентов техникума. Одному из них он причинил физическую боль, другому – ранения ног.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.