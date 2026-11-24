Фото: администрация Орла

Участник СВО Александр, известный под позывным «Чечен», приехал в родной Орел, чтобы лично забрать помощь для своих сослуживцев. Все, что он указал в заявке, удалось собрать.

В посылку вошли бензопила, кровоостанавливающие жгуты, крупы, консервы, сладости, теплые носки и другие необходимые вещи. Гуманитарный груз сформировали для военнослужащих, которые находятся на передовой.

Александр служит на Харьковском направлении, занимает должность заместителя командира взвода. В зоне специальной военной операции он находится уже полтора года. Совсем скоро военный вновь отправится к сослуживцам. Он поблагодарил всех, кто помогает собирать и отправлять гуманитарные грузы, отметив, что такая поддержка особенно важна для тех, кто сегодня выполняет боевые задачи.