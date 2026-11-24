Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Школы Орловской области получили 15 новых автобусов. Ключи и документы вручили на площади Ленина перед зданием областной администрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

По словам главы региона, школьный транспорт важен для качества и доступности образования, а также для безопасности детей. Ежедневно автобусами пользуются более 6 тысяч 200 учеников из удаленных сел. Машины возят их не только на уроки, но и на внешкольные мероприятия. Всего по школьным маршрутам курсирует 254 автобуса.

Новый транспорт заменит машины 2016 года в школах Ливен, Ливенского района, Орловского муниципального округа и еще шести сельских районов. Это 5 ПАЗов и 10 ГАЗелей. Автобусы куплены за счет федерального бюджета.