В Орловской области закупят новые камеры на дорогах Фото: Елена Зябкина.

В Орловской области объявили конкурс на закупку камер, которые будут следить за порядком на дорогах. Стартовая цена контракта – 11,9 миллиона рублей. Заявки от поставщиков принимают до сих пор. Торги на поставку средств фиксации нарушений разместил региональны й департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

Речь идет о четырех комплексах фотовидеофиксации. Такие устройства умеют распознавать номера машин и определять скорость. Победитель торгов должен будет сам привезти оборудование на улицу Заречную в поселке Знаменка – на это ему дадут 7 календарных дней с момента подписания контракта.

Кроме того, власти региона планируют установить еще 18 комплексов в Орле, Мценске и Ливнах. Большинство из них появится на перекрестках. Фиксировать они будут не только превышение скорости, но и разговоры по телефону за рулем, а также поездки без ремня безопасности.