Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В Архангельске проходит финал Кубка России по пулевой стрельбе. 20 ноября состоялись соревнования в упражнении «Винтовка пневматическая, движущаяся мишень, смешанная пара».

Спортсменки орловской школы олимпийского резерва Елизавета и Лилия Дмитриевы завоевали золотую и серебряную медали. В квалификации Елизавета вместе с Кириллом Огарковым из Санкт-Петербурга показала лучший результат, а Лилия в паре с Яном Эйдензоном из Омской области заняла третье место. Обе команды прошли полуфинал и встретились в решающем поединке за золото.

В итоге победу одержали Елизавета Дмитриева и Кирилл Огарков, а Лилия Дмитриева и Ян Эйдензон стали серебряными призерами. Ранее Лилия Дмитриева стала обладательницей Кубка России в упражнении «Винтовка пневматическая движущаяся мишень 60 выстрелов». Тренирует орловчанок Петр Калганов.