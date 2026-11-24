Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 23 ноября 33-летняя женщина-водитель «БМВ 528I» ехала по трассе «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы». Около десяти часов утра в районе 86 километра водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. После этого машина перевернулась.

В аварии пострадала водитель иномарки. Женщину осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадал один человек.