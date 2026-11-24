Фото: пресс-служба администрации Орла

В областной столице наградили победителей молодежной интернет-акции «Прогулка по родному городу Орлу». Она проходила с 15 июля по 7 августа и была приурочена к 460-летию города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Участники делились в соцсети творческими фотографиями, на которых запечатлели любимые уголки Орла, его улицы и достопримечательности. Каждая работа стала маленькой историей о городе, его красоте и атмосфере, увиденной глазами молодого поколения.

По итогам акции первое место заняла студентка аграрного университета Оксана Митюшкина. Второе место у Александры Блынской, обучающейся школы № 37. Третье место досталось Татьяне Усовой, работнику технологического техникума.