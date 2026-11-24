Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области работают по 42 региональным проектам с финансированием 6,8 миллиарда рублей. Ход реализации еженедельно рассматривают с главами муниципальных образований. Эти и другие вопросы обсуждались на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка. В нем участвовали члены правительства региона, представители власти, правоохранительных органов, силовых структур и общественных организаций.

В мониторинговой системе губернатора ведут учет контрактации, кассового исполнения и сроков работ. В результате выявлен ряд нарушений условий контрактов, с подрядчиками идет претензионная работа. По словам Андрея Клычкова, взаимодействие с правоохранительным блоком дает свой эффект.

На заседании также рассмотрели исполнение судебных решений, в том числе по обеспечению жильем детей-сирот. На эти цели в текущем году предусмотрено почти 540 миллионов рублей. На 1 октября 2026 года в регионе насчитывалось 512 детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем. С 2021 года действует альтернативная мера поддержки через жилищные сертификаты: всего выдан 121, из них в этом году – 12.