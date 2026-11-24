Фото: ОГУ имени Тургенева

В Орле на базе государственного университета имени Тургенева состоялся двенадцатый «Географический диктант» Русского географического общества. Организатором площадки выступила кафедра географии, экологии и общей биологии. Об этом сообщили в Орловском госуниверситете.

В этом году в акции приняли участие 200 человек – студенты, учащиеся техникумов и колледжей, педагоги и школьники. Разнообразие аудитории подчеркивает востребованность проекта как инструмента популяризации географических знаний и формирования целостного представления о природном и культурном многообразии России. В качестве почетного гостя диктант посетил основатель и руководитель орловского клуба подводного плавания Сергей Куликов. Более двадцати лет он организует подводно-исследовательские и поисковые экспедиции по России.

Диктант состоял из двух частей разной сложности. В первой части – 10 более простых вопросов на общеизвестные факты, во второй – 20 значительно более сложных. Однако они составлены так, что даже без знания правильного ответа к нему можно прийти путем рассуждения. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, максимально можно было получить 30 баллов. Результаты опубликуют 21 декабря 2026 года на сайте диктанта, правильные ответы – 11 декабря.