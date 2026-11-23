Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орловской области завершили основной комплекс работ по ремонту участка региональной автодороги «Глазуновка – Тросна – Богородское – Кромы». Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Протяженность обновленного участка составила более 6 километров. Специалисты подрядной организации обновили дорожную одежду, обустроили примыкания и пересечения, укрепили щебнем обочины. Сейчас подрядчик завершает нанесение разметки, в ближайшее время на участке установят три остановочных павильона, разместят дорожные знаки и сигнальные столбики. Эти меры повысят безопасность движения, в том числе в темное время суток.

Работы на объекте начались в сентябре, и сегодня участок практически готов. Дорога ведет к поселку городского типа Кромы – одному из древнейших населенных пунктов не только Орловской области, но и всей России. Здесь расположены действующий Свято-Никольский храм, торговые ряды, здания женского начального училища и уездной тюрьмы. Особый интерес представляет Кураб-городище – многослойный археологический памятник федерального значения, который ежегодно привлекает туристов из разных регионов.