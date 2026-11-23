Фото: Елена Зябкина

В Орле на теплоэлектроцентрали с 23 по 27 ноября с 8:00 до 17:00 идут плановые работы по очистке оборудования паром и кислородом. Об этом сообщает филиал АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».

В районе станции уровень шума может повыситься, однако, по данным компании, он не превысит допустимую норму. Специалисты отмечают, что такие работы проводятся регулярно.

Цель очистки – поддержание эффективной и надежной работы оборудования ТЭЦ. Это гарантирует бесперебойное энергоснабжение и теплоснабжение города.