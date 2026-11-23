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В Орловской области порядка 3,3 тысячи единиц сельхозтехники оснащены спутниковыми системами ГЛОНАСС. О цифровой трансформации агропромышленного комплекса говорили на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, цифровизация и совершенствование технологий дают возможность повышать производительность труда и оптимизировать затраты. Министерство сельского хозяйства предлагает все больше новых цифровых решений, в частности по землям сельхозназначения и племенным ресурсам. Все это синхронизируется в единой цифровой платформе агропромышленного комплекса. Губернатор отметил, что в этом направлении активно работают компании-лидеры, и нужно создавать условия, чтобы цифровые технологии могли внедрять абсолютно все аграрии.

Спутниковые системы позволяют снижать затраты на горюче-смазочные материалы, средства защиты растений и удобрения, а также повышать производительность труда. Кроме того, в регионе работают в государственных информационных системах в сфере АПК: оцифровано более 40 тысяч полей площадью 1,8 миллиона гектаров, в системе прослеживаемости зерна зарегистрировано 1300 орловских пользователей, в ветеринарной системе – 10,5 тысячи. В марте 2026 года Министерство сельского хозяйства ввело в пилотном режиме единую цифровую платформу в сфере АПК, где синхронизированы шесть информационных систем.