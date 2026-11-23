Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области специалисты испытательной пожарной лаборатории усовершенствовали прибор для проверки дымовых извещателей. Обычно на устройство воздействуют аэрозолем, имитирующим дым, и ждут сигнала. Так проверяют исправность датчиков на объектах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Дымовой извещатель – самый распространенный тип: он реагирует на частицы дыма в воздухе. Во время проверки пожарной безопасности специалисты должны убедиться, что все приборы работают. По действующим нормативам для этого используют натурные очаги пожара или их имитаторы, в том числе баллончики с тестовым аэрозолем.

Главная цель доработки – заменить дорогой аэрозоль недорогим и доступным веществом. Проанализировав требования нормативных документов, специалисты решили применять парафиновое масло. Оно широко представлено на рынке, отличается большим выбором и низкой стоимостью.

Для устройства подобрали компоненты, которые производят дым из парафинового масла, подают его в камеру извещателя и включаются дистанционно. Аккумулятор в форме цилиндра размещается внутри телескопической штанги, корпуса напечатаны на 3D-принтере. Сейчас образец проходит испытания в лаборатории: на объектах его пока не применяют. При положительных результатах устройство внедрят в работу лаборатории, что позволит сократить расходы на дымообразующее вещество и бюджетные средства в целом.