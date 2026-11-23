Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орлоской Госавтоинспекции, 21 ноября 15-летний мотоциклист без прав на мотоцикле «Racer CRF 125» без номеров ехал со стороны улицы Карачевская в направлении улицы Красноармейская. Около полседьмого вечера в районе дома №12 по улице Ленина поселка Шаблыкино юный мотоциклист столкнулся с 64-летней велосипедисткой.

Велосипедистка в результате столкновения получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.

Всего за прошедшие выходные на Орловщине было зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадал один человек.