Фото: Елена Зябкина

В Орле готовят выставку, где один город предстанет сразу в двух прочтениях. В библиотеке имени Бунина откроется экспозиция «Город на двоих». Свои работы покажут Валерий Лукьянчиков и Дмитрий Пашков.

Лукьянчиков – член Союза художников России. В его акварелях Орел живет тихой ностальгией: старые крылечки, палисадники, прохожие и коты. Это не парадные виды, а личная летопись города, где каждый уголок помнит свою историю.

Пашков – художник молодой, но уже выставлялся в Москве и Туле. Для него акварель — способ поймать мимолетное впечатление. Орел на его полотнах то искрится весной, то замирает под снегом, то тает в осенней дымке. Парадных фасадов он тоже избегает, приглашая зрителя в тихие дворики и переулки.

Вместе две серии превращаются в диалог поколений об одном пространстве. Орел получается узнаваемым и одновременно новым. Вход на открытие свободный.

КОГДА? ГДЕ?

26 ноября, 15:00

Орел, улица Максима Горького, 43

6+