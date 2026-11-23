Фото: Отделение СФР по Орловской области

Активисты девяти центров общения Социального фонда по Орловской области приняли участие во всероссийском фотоконкурсе «В единстве народов – сила России». Мероприятие запустили в октябре, посвятили национальным и семейным традициям, культурному многообразию и истории родного края. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Участники из Ливен, Долгого, Колпны, Глазуновки, Тросны, Дмитровска, Хомутово, Болхова и Змиевки готовили работы в двух номинациях: «Семейный портрет: связь поколений» и «Народный костюм: единство в многообразии». Снимки по условиям конкурса делались в стенах центров общения.

Конкурс проходил в несколько этапов. Отделение фонда по Орловской области отобрало две лучшие работы. В первой номинации победила фотография участницы центра общения в Троснянском районе: бабушка, дочь и внучка в национальных костюмах за чашкой чая. Во второй номинации отобрали работу активистки из Глазуновского района.