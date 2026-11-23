Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области расследуется уголовное дело в отношении жителя Залегощенского района. Мужчину обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По данным следствия, вечером пьяный орловец находился в квартире в селе Моховое вместе со своей матерью. Между ними произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина нанес родственнице удар ножом в грудную клетку. Женщина не умерла так как ей своевременно оказали медицинскую помощь.

В настоящее время обвиняемый мужчина допрошен. Орловец в настоящее время находится под стражей.