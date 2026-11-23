Фото: Елена Зябкина

В Орле 23 ноября запланированы отключения электроэнергии. Об этом сообщает АО «Орелоблэнерго».

По информации энергетиков, с 09:00 до 12:00 из-за техобслуживания трансформаторной подстанции света не будет на Московском шоссе, 87–101, на улице Прокуровской и в Прокуровском и Черемховском переулках. С 14:00 до 17:00 аналогичные работы пройдут на улице Маринченко, 8, 12, 14, 16, 18 и 24.

Кроме того, с 09:00 до 13:00 из-за ремонтных работ временно приостановят подачу отопления на улице Максима Горького, 44.